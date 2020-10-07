Drift özlemi Kasım 'da bitecek

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumunun organize edeceği Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası, Kasım ayında başlayacak.
Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonasındasezonun ilk yarışı 7 – 8 Kasım tarihlerinde Güzelyurt bölgesinde Kalkanlı Arena Speedway' de gerçekleştirilecek.
Driftçilerin iple çektiği sezonun ilk yarışına en iddialı hazırlanan takımlardan olan NEU Drift Team ise araçlarında yeni motorları test edip kullanmaya başladı.
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