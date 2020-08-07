Drag yarışları zamanlama sistemi tanıtıldı

KKTC Drag Şampiyonası yapma yetkisini resmen alan Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği bünyesine kattığı profesyonel drag yarışları zamanlama sistemini sporcularına tanıttı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği bünyesine kattığı profesyonel drag yarışları zamanlama sistemini sporcularına tanıttı.

Tanıtımda KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, KKTC’de faaliyet gösteren motor sporları kulüp başkanları ve temsilcileri de hazır bulundular.

Etkinlikte konuşan Mehmet Özbilgehan, motor sporlarına olan ilginin her yıl giderek arttığını ve önümüzdeki yıl motor sporlarına yapılacak olan katkıların artırılacağını belirtti. Daha sonra söz alan Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir kurumlarına ait olan KKTC Drag Şampiyonası yapma yetkisini resmen Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneğine devrettiklerini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği başkanı İsmet Tufan yıllardır amatör sistemlerle yarıştıklarını ve sporcuların artık Dünya standartlarında bir zamanlama sistemiyle yarışacaklarını söyledi.

Bu sistemin dernek yönetim kurulu ve üyelerinin olağan üstü çabaları ayrıca bu spora gönül veren iş adamlarının katkıları ile alındığını da ekleyen İsmet Tufan’dan sonra start ekibi lideri Tolga Tekin sistemin işleyişi ile ilgili bilgiler verip, soruları cevapladı.



