Drag heyecanı yaşanıyor

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) ilk organizasyonunu Akıncılar yolu yeni tünelde gerçekleştiriyor.

Kuzey Kıbrıs Drag Şampiyonasını düzenleyecek olan KKDSOD uzun aradan sonra gerçekleşen drag yarışı için yoğun bir çalışma içerisinde hazırlıklarınıtamamladı.

Limasol Sigorta ana sponsorluğunda gerçekleşen drag yarışında 50 den fazla ekip birbirleriyle kıyasıya mücadele edecekler. Bu akşam saat 18.00'da başlayan yarışta sıralama turlarının ardından kategoriler belirlendi. Sıralama turlarını Başbakan Ersin Tatar da izledi.

5 Eylül Cumartesi günü ise saat 18.00'da başlayacak olan Limasol Sigorta Drag yarışını seyirciler tribünlerden takip edebilecekler.

