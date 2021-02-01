Doğacı Offroad’da yeni başkan Dedeoğlu

Devrim Dedeoğlu, Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğinde başkan olurken, asbaşkan Mehmet Akkılıç oldu

Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğinde başkan Atila Gören’in görevinden istifa etmesinden sonra derneğin yeni başkanı belli oldu.

Devrim Dedeoğlu, Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneğinde başkan olurken, asbaşkan Mehmet Akkılıç oldu. Devrim Dedeoğlu başkan olduktan şu açıklamayı yaptı:

“10 yılı aşkın bir süredir üyesi bulunduğum ve as başkanlık görevini yürüttüğüm Kuzey Kıbrıs Doğacı Off-road Derneğinin başkanlık görevini devraldım.

Beni bu göreve layık gören yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca eski başkanımız Atila Gören’e derneğimize vermiş olduğu emeklerden dolayı çok teşekkür ederim.”

