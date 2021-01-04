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Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün

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Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği, geçtiğimiz Pazar günü üyelerine yönelik 2021 yılının ilk etkinliğini düzenledi.
Girne dağyolunda bulunan BufaventoRestaurant yanında toplanan Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği üyeleri, adrenalin dolu etkinlikler gerçekleştirdiler.
Doğa gezisi, sürpriz yarışlar ve extreme parkurlarda araçlarını süren Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği üyeleri, Girne bölgesinde doğa ile iç içe bir gün geçirdiler.
 
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