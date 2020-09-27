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DGR etkinliği Lefkoşa sokaklarında

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DGR etkinliği Lefkoşa sokaklarında
Tüm dünyada yapılan DGR (DistinguishedGentleman’s Solo Ride) etkinliği ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi.
DistinguishedGentleman’s Solo Ride etkinliğine ilk kez 4 motorsiklet ile KKTC’de katılanlar Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KİTMOK) başkanı İbrahim Önderoğlu, Kıbrıs Türk Klasik ve Spor Otomobil Derneği başkanıSimavi Aşık, Rasıh Reşat ile Cumhurbaşkan adayı milletvekili Serdar Denktaş oldu.
Katılımcılar etkinlik güzergahında Başkent Lefkoşa’yı turlarlarken, Girne Kapısı, Sarayönü Meydanı ve Selimiye Camisi bölgesi gibi Lefkoşa’nın tarihi bölgelerini gezdiler.
 
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