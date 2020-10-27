Dersev, Güney’de şampiyon

Güney Kıbrıs’ta Paralimni’deGüney KıbrısMotosiklet Şampiyonasının sezonun 8. ve son yarışı yapıldı.
Yarışa katılan başarılı motor sporcumuz Mustafa Dersev yarışı üçüncü sırada tamamlamasına rağmen MXOpenFreekategorisinde şampiyon oldu.
Mustafa Dersev elde ettiği şampiyonluk sonrasında şu açıklamayı yaptı:
“Covid19 sebebi ile antrenmansız kalıp son birkaç yarıştır 3. gelsem de, genel klasmanda 18 kişi arasında 2019-2020 MXOpenFreekategorisi şampiyonu oldum.
1 yıl önce çıktığım bu yolda maddi ve manevi olarak epeyce bir zorluk çektik. Bu sebeple, yanımda olan önce eşime sonsuz teşekkürü borç bilirim. Yeni sezonda bir üst kategoride elimden geldiği kadar mücadeleye devam edeceğim.”
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