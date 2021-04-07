Denktaş’ın, Hyundai’si adada

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası öncesinde birçok rallici etaplara dönme kararı alırken, bunlardan biri de Rauf Denktaş olacak.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2016 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonu olan Rauf Denktaş’ın2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında kullanacağı Hyundai R5 arabası ülkeye geldi.

Doğan Türk Birliği kaptanı Ahmet Sönmez’in direktörü olduğu Sönmez Çekici ve Nakliyat tarafından limandan alınan Hyundai R5, etaplara hazırlanması için garaja götürüldü.

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ile ralli etaplarına dönüş yapacak olan Rauf Denktaş’ın kullanacağı Hyundai R5 İngiltere’de gündem olmuş ve 45,000 takipçisi bulunan İngiltere’nin KG Motorsport Kurumu, Hyundai R5 ile ilgili paylaşım yapmıştı.



