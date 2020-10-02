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Denktaş’ın adaylığı, motor sporları camiasını sevindirdi

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Serdar Denktaş, birlik olma yolunda çalışma gerçekleştiren motor sporlarında faaliyet gösteren kulüplerin başkanları ile bir araya gelirken, Motor Sporları Birliğinin kurulma girişimine destek belirtti

Denktaş’ın adaylığı, motor sporları camiasını sevindirdi
BağımsızCumhurbaşkanıadayıSerdarDenktaş, birlikolmayolundaçalışmagerçekleştiren motor sporlarındafaaliyetgösterenkulüplerinbaşkanlarıilebirarayageldi.
Denktaş, buradayaptığıkonuşmadaeskibirralliciyenibirmotorcuolarak her türlü motor sporununsürücüye belli birdisipliniyansıttığınıbilenbirisiolduğunusöyledi.
Motor SporlarıBirliğininkurulmagirişimininkendisinimutluettiğinisöyleyenDenktaş, motor sporlarıbırakıpsiyaseteyöneldiktensonrakidönemdeattığıadımlarlagençlerindünyaile de yarışabileceğibirstandartaulaşmasınısağlamışolduklarınıifadeetti.
Kendisinin o dönemGençlikveSporBakanıolaraksadeceimkanıverdiğini, amaesasmeseleningençlerinbuimkanıkullanmaksuretiyleyeteneklerinigeliştirebilmesiolduğunuvurgulayanDenktaş, budurumunmemnuniyetvericiolduğunubelirtti.
Gelecekdönemlerdeümidininözeletaplarvepistlerindaha da gelişmesiolduğunudilegetirenDenktaş, Birliğinkurulmasınınardından Motor SporlarıKonfederasyonunoluşmasınıtemennietti.
Denktaş, seçilmesisonrasında da her zaman Motor Sporunaemekverenlerilebiradaolmayadevamedeceğinivedesteğinin de süreceğinikaydetti.
AŞIK
Motor sporlarındafaaliyetgösterenkulüpleritemsilenbirkonuşmayapanSemaviAşık da Denktaş’ıncamianınyakındantanıdığıisimlerdenbiriolduğunadeğinerekkendiiçlerindenbirCumhurbaşkanıadayıçıkmasınınsevindiriciolduğunuifadeetti. Aşık, Denktaş’aseçimyarışındabaşarılar
 
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