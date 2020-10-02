Denktaş’ın adaylığı, motor sporları camiasını sevindirdi

BağımsızCumhurbaşkanıadayıSerdarDenktaş, birlikolmayolundaçalışmagerçekleştiren motor sporlarındafaaliyetgösterenkulüplerinbaşkanlarıilebirarayageldi.
Denktaş, buradayaptığıkonuşmadaeskibirralliciyenibirmotorcuolarak her türlü motor sporununsürücüye belli birdisipliniyansıttığınıbilenbirisiolduğunusöyledi.
Motor SporlarıBirliğininkurulmagirişimininkendisinimutluettiğinisöyleyenDenktaş, motor sporlarıbırakıpsiyaseteyöneldiktensonrakidönemdeattığıadımlarlagençlerindünyaile de yarışabileceğibirstandartaulaşmasınısağlamışolduklarınıifadeetti.
Kendisinin o dönemGençlikveSporBakanıolaraksadeceimkanıverdiğini, amaesasmeseleningençlerinbuimkanıkullanmaksuretiyleyeteneklerinigeliştirebilmesiolduğunuvurgulayanDenktaş, budurumunmemnuniyetvericiolduğunubelirtti.
Gelecekdönemlerdeümidininözeletaplarvepistlerindaha da gelişmesiolduğunudilegetirenDenktaş, Birliğinkurulmasınınardından Motor SporlarıKonfederasyonunoluşmasınıtemennietti.
Denktaş, seçilmesisonrasında da her zaman Motor Sporunaemekverenlerilebiradaolmayadevamedeceğinivedesteğinin de süreceğinikaydetti.
AŞIK
Motor sporlarındafaaliyetgösterenkulüpleritemsilenbirkonuşmayapanSemaviAşık da Denktaş’ıncamianınyakındantanıdığıisimlerdenbiriolduğunadeğinerekkendiiçlerindenbirCumhurbaşkanıadayıçıkmasınınsevindiriciolduğunuifadeetti. Aşık, Denktaş’aseçimyarışındabaşarılar
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