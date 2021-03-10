Dağçamurcular, çamura kavuşacak

Dağçamur Off-road Derneği, yaşanan pandemi süreci nedeniyle ara verdiği organizasyonlarına yeniden başlıyor.
Yusuf Tosun başkanlığındaki Dağçamur Off-road Derneği yönetim kurulundan düzenlenecek olan ilk etkinlikle ilgili şu açıklama yapıldı:
“Sevgili Dağçamurcular, güzel ailem hazır mıyız? Uzun bir aradan sonra doğayla kucaklaşmaya gidiyoruz. Güzergâhımız Kuzey Doğu Bölgesi ve Karpaz Yarımadası olacaktır.
İlk organizasyonumuzu 4 Nisan Pazar günü gerçekleştiriyoruz. Güzel bir güzergâhta yol aldıktan sonra topluca arabalarımızın etrafında piknik havasında oyunlar düzenleyeceğiz. Küçük küçük yarışmalar düzenleyip eğlencemizi artıracağız.
Fakat ülkemizde hala daha devam eden COVID-19 kısıtlamaları 4 Nisan'a kadar sürerse etkinliğimizi ileriki bir tarihe ertelemek mecburiyetinde kalacağız. O güne kadar arabalarınızı hazırlayıp motorlarınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz.
Şahsım ve yönetimim adına büyük bir katılım göstereceğinizden hiç şüphem yoktur. Enerjinizi asfaltta değil toprakta atmanız dileğiyle. Dağçamurla kalın.”
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