Dağçamurcular, çamura kavuşacak

Dağçamur Off-road Derneği, ara verdiği organizasyonlarına yeniden başlama kararı alırken, pandemi sürecinde olumsuz bir durum yaşanmaması halinde ilk organizasyonumuzu 4 Nisan’da Kuzey Doğu Bölgesi ve Karpaz’da gerçekleştirecek

Dağçamur Off-road Derneği, yaşanan pandemi süreci nedeniyle ara verdiği organizasyonlarına yeniden başlıyor.

Yusuf Tosun başkanlığındaki Dağçamur Off-road Derneği yönetim kurulundan düzenlenecek olan ilk etkinlikle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Sevgili Dağçamurcular, güzel ailem hazır mıyız? Uzun bir aradan sonra doğayla kucaklaşmaya gidiyoruz. Güzergâhımız Kuzey Doğu Bölgesi ve Karpaz Yarımadası olacaktır.

İlk organizasyonumuzu 4 Nisan Pazar günü gerçekleştiriyoruz. Güzel bir güzergâhta yol aldıktan sonra topluca arabalarımızın etrafında piknik havasında oyunlar düzenleyeceğiz. Küçük küçük yarışmalar düzenleyip eğlencemizi artıracağız.

Fakat ülkemizde hala daha devam eden COVID-19 kısıtlamaları 4 Nisan'a kadar sürerse etkinliğimizi ileriki bir tarihe ertelemek mecburiyetinde kalacağız. O güne kadar arabalarınızı hazırlayıp motorlarınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz.

Şahsım ve yönetimim adına büyük bir katılım göstereceğinizden hiç şüphem yoktur. Enerjinizi asfaltta değil toprakta atmanız dileğiyle. Dağçamurla kalın.”

