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Dağçamur Offroad, etkinliğini erteledi

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Dağçamur Offroad Derneği yönetimi, 2021 yılının ilk etkinliğini erteleme kararı alırken, “4 Nisan’da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 2021 yılının ilk gezisini pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Yasakların kaldırılmasının ardından organizasyonumuzu yapacağımızın garantisini veririz.” açıklamasını yaptı

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Dağçamur Offroad, etkinliğini erteledi
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Yusuf Tosun başkanlığındaki Dağçamur Offroad Derneği yönetimi, 2021 yılının ilk etkinliğini pandemi koşulları nedeniyle erteleme kararı aldı.
Dağçamur Offroad Derneğinden erteleme kararı ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Sevgili Dağçamurcular, offroad severler ve güzel ailemiz. 4 Nisan’da gerçekleştirmeyi düşündüğümüz 2021 yılının ilk gezisini Bakanlar Kurulu tarafından açıklanan pandemi kısıtlamaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.
Covid 19 kısıtlamalarının ve yasaklarının kaldırılmasının hemen ardından organizasyonumuzu en iyi şekilde yapacağımızın garantisini veririz.
Dernekleşmemiz için yaptığımız çalışmalarında hız kesmeden devam ettiğinin müjdesinide sizlerle paylaşıyoruz. Mutlu, huzurlu ve en önemlisi sağlıklı bir şekilde sapasağlam güzel organizasyonlarda buluşmayı diliyoruz. Offroadla kalınız.”
 
 
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