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Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in

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2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın final yarışı olan “Cumhuriyet Sprint Rallisini” Sadık Bilgimer kazanırken, ikinciliği Cahit Yetkili elde etti

Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK)organize ettiği Ralli Sprint Şampiyonası’nın final yarışı “KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi” yapıldı.
“Cumhuriyet Sprint Rallisini” Sadık Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi kazanırken, ikinciliği Cahit Yetkili – Harun Çakır, üçüncülüğü ise Halil Mulla elde etti.
Gençlik Dairesi’nin sponsorluğunda Hamitköyve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılan yarışta, ralliciler izleyicilere keyifli anlar yaşattılar.
Yarışın ödül töreni Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanında olurken, GençlikDairesi müdürü Hasan Eren’den alan Sadık Bilgimer birincilik kupasını gururla kaldırdı.
 
 
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