Cumhuriyet için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün organize ettiği Cumhuriyet Sprint Rallisi için çalışmalar devam ediyor.

KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi himayelerinde ve Gençlik Merkezi Birliği ev sahipliğinde 14 Kasım 2020 Cumartesi saat 10.30 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Sprint Rallisine16 araba kayıt yaptırdı.

Tüm iddialı ekiplerin kayıt yaptırdığı Cumhuriyet Sprint Rallisinde, Kıbrıs Türk Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği şampiyonada,şampiyon olan Fikri Macila da yarışacak.

