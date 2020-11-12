Cumhuriyet için tozu dumana katacaklar

2020 Kuzey Kıbrıs Sprint Ralli Şampiyonası'nın finali “Cumhuriyet Sprint Rallisi” adıyla, 15 ekibin katılımıyla yapılıyor. Yarışta bir etap “Ayer Argün” olarak isimlendirildi

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf 1 HalilMulla Mehmet Çağla Mitsubishi LanverEvo 9 N 2 SadıkBilgimer AhmetBuzlukcuoğlu Mitsubishi LanverEvo 4 1 3 FikriMacila DoğaKoyuncu Skoda Fabia R5 2 4 Mehmet Kamiloğlu AhmetÖzerdem Mitsubishi LanverEvo 10 R4 2 5 ÇağkanBozalanlar Mehmet Demirağ Mitsubishi LanverEvo 8 1 6 SerhatKaraoğlan ŞerefKaraoğlan Landrover Tomcat T3 7 Murat Aşık VuralVurur Mitsubishi LanverEvo 10 N 8 BarışKalfaoğlu RasimÇetinkaya Mitsubishi LanverEvo 9 N 9 OktayÇocuk HüseyinÇocuk Mitsubishi LanverEvo 9 1 10 İnrahimYolcuArgün ŞerifeArgün Mitsubishi LanverEvo 6 1 11 CahitYetkili HarunÇakır Ford Fiesta R5 2 12 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Mitsubishi LanverEvo 9 N 13 HüseyinArabulucu Ali Hacet Mitsubishi LanverEvo 6 1 14 ÖzhanKaraduman BirgenKaraduman Fiat Palio 4 15 EdimMacila Ayşe Alptürk Mitsubishi LanverEvo 6 1

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRK)organize ettiği Ralli Sprint Şampiyonası’nın final yarışı “KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi Cumhuriyet Sprint Rallisi” Cumartesi günü yapılıyor.Gençlik Dairesi’nin sponsorluğunda Lefkoşa ve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın start noktası, Dikmen eski anayolu çöplük önünde olacak. Finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde olacak.Yarışın seremonik startı, yarış sırasında servis alanı ve ödül töreni Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı olacak. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ralli camiasının sevilen ismi, eski rallicilerden Ayer Argün adına özel bir kupanın düzenleneceği yarışta etabın adı da “Ayer Argün” olarak belirlendi.KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin yanı sıra; Güven Sigorta, Gençlik Merkezi Birliği, Bicentürk Construction, Topcu Kahvesi, Bilgimer Workshop, Mannol Engine oil ve Hasmel Reklam’ın da katkı koyduğu yarışta 3 kez geçilecek Ayer Argün Etabı’nın ilki 11.00’de başlayacak. Servisin ardından ikinci geçiş 12.00’de ve son geçiş 14.45’te başlayacak.