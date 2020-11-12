Cumhuriyet için tozu dumana katacaklar

Gençlik Dairesi’nin sponsorluğunda Lefkoşa ve Dikmen bölgesinde hazırlanan 7,5 kilometrelik etapta yapılacak yarışa 15 ekip kayıt yaptırdı. Dikmen bölgesinde hazırlanan etabın start noktası, Dikmen eski anayolu çöplük önünde olacak. Finişi ise Lefkoşa Cezaevi arkasında bulunan gölet bölgesinde olacak.
Yarışın seremonik startı, yarış sırasında servis alanı ve ödül töreni Lefkoşa Kızılbaş Klisesi olarak bilinen Gençlik Merkezi Birliği'nin park alanı olacak. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ralli camiasının sevilen ismi, eski rallicilerden Ayer Argün adına özel bir kupanın düzenleneceği yarışta etabın adı da “Ayer Argün” olarak belirlendi.
KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin yanı sıra; Güven Sigorta, Gençlik Merkezi Birliği, Bicentürk Construction, Topcu Kahvesi, Bilgimer Workshop, Mannol Engine oil ve Hasmel Reklam’ın da katkı koyduğu yarışta 3 kez geçilecek Ayer Argün Etabı’nın ilki 11.00’de başlayacak. Servisin ardından ikinci geçiş 12.00’de ve son geçiş 14.45’te başlayacak.
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|HalilMulla
|Mehmet Çağla
|Mitsubishi LanverEvo 9
|N
|2
|SadıkBilgimer
|AhmetBuzlukcuoğlu
|Mitsubishi LanverEvo 4
|1
|3
|FikriMacila
|DoğaKoyuncu
|Skoda Fabia R5
|2
|4
|Mehmet Kamiloğlu
|AhmetÖzerdem
|Mitsubishi LanverEvo 10 R4
|2
|5
|ÇağkanBozalanlar
|Mehmet Demirağ
|Mitsubishi LanverEvo 8
|1
|6
|SerhatKaraoğlan
|ŞerefKaraoğlan
|Landrover Tomcat
|T3
|7
|Murat Aşık
|VuralVurur
|Mitsubishi LanverEvo 10
|N
|8
|BarışKalfaoğlu
|RasimÇetinkaya
|Mitsubishi LanverEvo 9
|N
|9
|OktayÇocuk
|HüseyinÇocuk
|Mitsubishi LanverEvo 9
|1
|10
|İnrahimYolcuArgün
|ŞerifeArgün
|Mitsubishi LanverEvo 6
|1
|11
|CahitYetkili
|HarunÇakır
|Ford Fiesta R5
|2
|12
|Mehmet Karaoğlan
|Mehmet Coşar
|Mitsubishi LanverEvo 9
|N
|13
|HüseyinArabulucu
|Ali Hacet
|Mitsubishi LanverEvo 6
|1
|14
|ÖzhanKaraduman
|BirgenKaraduman
|Fiat Palio
|4
|15
|EdimMacila
|Ayşe Alptürk
|Mitsubishi LanverEvo 6
|1