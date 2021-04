Çolakoğlu: Tolga’nın iyi bir rallici olmasını isterdim

Işılay Çolakoğlu, “Afferinbe” Işılay iyi ki bu sporu yapmışsın, iyi ki rallici olmuşsun diyorum. Yarıştığım dönemlerde en çok geçmek istediğim ralliciler kardeşim Cengiz Çolakoğlu, Orhan Olkanlı ve Hilmi Karaca idi.Oğlum Tolga Çolakoğlu’nun iyi bir rallici olmasını görmeyi çok isterdim.”açıklamasını yaptı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) başkanı TiginKişmir, ralli camiamızın önemli isimleri ile röportajlarını sürdürüyor.Ralli tarihimize ışık tutan TiginKişmir’in,eski rallicilerden Işılay Çolakoğlu ile yaptığı röportaj şöyle:“Otomobil sporlarının bana kazandırdığı çok şeyler olmuştur. Bunların başında çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, yardımlaşma geliyor. Tabii bunların yanında sürüş teknikleri, dümen kontrolü ve araç sürerken ani karar verme yeteneklerimi de geliştirmiştir.Bizim zamanımızda çok yetenekli gençler olmasına rağmen dünyaya açılma imkânımız yoktu. En büyük hayalimsporcularımızın, Dünya veya Avrupa klasmanında yarışmasıdır. Ülkemizde çok yetenekli genç sporcularımızın olduğunu bilen ve takip eden birisi olarakbunu çok isterim.Sporcularımızın ülkemizi çok iyi şekilde tanıtmalarını isterdim. En büyük korkum ise her rallicide olduğu gibi bendede ciddi kaza yapma ve yarışı tamamlayamama korkusudur.Ralli sporu çok yüksek maliyet gerektiren bir spor branşıdır. Yarıştığımız dönemlerde maddi kayıplarımız çok olmuştur. Ama yarışırken bu maddi konuları hiçbir zaman düşünmedik. Çünkü aldığımız keyif paha biçilmezdi.Geçmişteki kendime bir nasihat verecek olsam “afferin be” Işılay iyiki bu sporu yapmışsın, iyiki rallici olmuşsun derdim. Yarıştığım dönemlerde en çok geçmek istediğim ralliciler veya rakiplerimin başında kardeşim Cengiz Çolakoğlu, Orhan Olkanlı ve Hilmi Karaca vardı. Üçü de çok hızlı pilotlardı. Her zaman onları geçmek isterdim. Genç sporculara ve rallicilerimize söylemek istediklerim de vardır. Temiz, dürüst, sportmence ve disiplinli çalışsınlar. Ayni şekilde yarışmalarını tavsiye etmek isterim. İmkânım olsaydı oğlum Tolga Çolakoğlu’nu ralli sporuna yetiştirmek ve iyi bir rallici olmasını görmeyi çok isterdim.Dünya Ralli Şampiyonasında yarışabilme adına sihirli bir şans verilse kesinlikle Gr.B LanciaStratos ile Grup B’lerin yarıştığı dönemlerde yarışmak isterdim.Ralli sporuna yeni başlayan genç arkadaşlarıma veya günümüzde ralli sporu ile uğraşan genç arkadaşlarıma bazı tavsiyelerim olacak. İlk hedefleri katıldıkları her yarışı bitirmek olması gerekir. Hızlı gitmenin yanında stratejik olarak, sakin ve kendilerine güvenerek, kendilerinin ve araçlarının ne yapabileceğini bilerek, araçlarını koruyarak ralliyi tamamlamaları gerekir, yarış, finish çizgisini geçtiğiniz zaman biter.Belkide en önemlisi sportmence ve hile yapmayı düşünmeden rakiplerine saygı duyarak yarışlara girmelerini tavsiye ederim.Ralli sporunda beni etkileyen sporcular oldu. Bunlar Eray Özseyhan, Mehmet Mişon, Ömer Topcu ve Kerem Hoca’dır. Bilgileri, sakinlikleri ve zeki sporcular olmaları beni çok etkilemiştir.Akdeniz köyünde, kaybettiğim bir yarış vardı. İlk sırada ben start almıştım yolda giderken yanlış yola girdim. Arkamdan kardeşim Cengiz Çolakoğlu da gelmişti.Cengiz’i de yanıltmıştım. Çok önde götürdüğümüz bir yarıştı ve ikimizde o yarışı kaybettik. Tabii bu olay bizlere çok büyük tecrübe olmuştu. Yol notlarımızı daha dikkatli okumaya başladık. O dönemlerde ralli yol notları start anında herkese ayni şekilde verilirdi. Önceden yol keşfi yapma imkânımız yoktu. Verilen notları çok dikkatli okumamız gerekirdi. Son olarak da herkese mesajım spordan kesinlikle kopmamaları,spor yapıp yaşamlarına renk katmaları, sağlıklı kalmaları ve hayattan keyif almalarıdır. Bizleri unutmayıp bu güzel röportajı yaptığınız için sizlere teşekkür ederim.”