Çocuk’un hedefi derecelerini geliştirmek

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) 2021 sezonunu 18 Nisan’da başlatacağını açıklamasından sonra yarışçılar deneme sürüşlerine başladılar.

Özellikle yeni arabalarıyla etaplarda boy gösterecek olan pilotlar, geçtiğimiz hafta sonunu antrenmanla geçirdiler. Kanlıköy ile Yılmazköy arasındaki etaplarda antrenman yapan ralliciler arasında yer alan Oktay Çocuk arabasını test etmeye devam ediyor.

Hüseyin Çocuk’un co – pilotluğunda, Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında yarışacak olan Oktay Çocuk, Mitsubishi EVO9 arabası ile her yıl geliştirdiği derecelerini daha da ileriye taşımayı hedefleyecek.





