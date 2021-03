Çeliker: Otomobil sporları hayatımızı renkli yapar

Salih Çeliker, “Otomobil sporları bir hobidir. Hayatımızı daha renkli ve keyifli yapmaya yarar. Trafikte günlük yaşamda sevgi, saygı ve centilmenlik öneririm. Otomobil sporları sayesinde çok ciddi arkadaş kitlesine sahip oldum. Benim en büyük zenginliğimdir.” açıklamasını yaptı

Tigin KİŞMİR

Otomobil Kurumu'nun kurucusu ve Kuzey Kıbrıs’ta otomobil sporlarını başlatan adam olan Salih Çeliker, bu sporu yapanlara ve yeni başlayanlarayönelik açıklamalarda bulundu.

Salih Çeliker’inaçıklamaları şöyle:

“Bizim dönemde organizasyonlar büyük yokluklar içinde ciddi bir özveri ile yapılırdı. Şimdi olanaklar daha çoktur. Ama organizasyonların sorumlulukları da çoktur.

Ralliciler açısından da epey değişiklikler var. O zaman tüm ralliciler birbirlerine yardım eder ve desteklerlerdi. Şimdi bu azaldı gibi görüyorum. Hırs herşey olmamalıdır. Hobi ve spor olduğu unutulmamalıdır. Bir de şimdi olay maddiyata da dayandı. Eskiden hem böyle çok para yoktu hem de para gerektirecek şeyler çok daha azdı.

1972’de tanıştığım ralli sporunda en büyük hayalim bir gün yarışmaktı. Fakat bunu yapamadım. Yarışsaydım en büyük korkum rallide yarışı lider götürürken, son etaplarda basit bir nedenle yarış dışı kalmak olurdu. 1975 yılına geri dönsem kendime “Bravo be Salih derdim.”

Otomobil sporlarının Kuzey Kıbrıs’ta başlamasına neden olan kişi olarak “iyi ki yapmışım” diyorum. Keşke yarışabilseydim. Çocuklarımın da kesinlikle aktif sporcu olarak ralli sporunu yapmalarını isterdim. Belkide benim hayatımda, hayallerimde eksik kalan bir tek aktif olarak rallici sporcu olamamamdır.

Audi Quatro S1, muhteşem bir ralli arabasıdır. Sesi, yol tutuşu,dengesi her şeyiyle mükemmel bir araç ve ben bu araba ile yarışmak isterdim. Şimdi bile imkan olsa Audi Quatro S1 ile yarışabilirim.

Otomobil sporlarını severlere her zaman öğretmek istediğim trafikte birbirine saygılı olmak ve tüm trafik kurallarına uymaktır. Otomobil sporlarına yeni başlayan veya başlamayı düşünen arkadaşlarımız bu işi spor ve hobi olarak sevmeli, hırsla değil sevgiyle ve keyifle bu işi yapmalıdırlar. Tüm arkadaşlarını içten severek herkese saygı göstermelerinin tavsiyesini verebilirim. Çünkü kısa hayatlarımızda, bizlere kalacak olan dostluklarımız ve iyi arkadaşlıklarımızdır.

Kuzey Kıbrıs’ta ralli sporunu yapan, tüm ralliciler beni her zaman etkiler. Yokluklar içinde hala daha çok büyük başarılara imza atıyorlar. Otomobil bir araçtır. Hayatımızı daha konforlu yapmaya yarar.

Otomobil sporları bir hobidir. Hayatımızı daha renkli ve keyifli yapmaya yarar. Trafikte günlük yaşamda tüm araçlara sevgi saygı ve otomobil sporlarında da centilmenlik öneririm.

Otomobil sporları sayesinde çok ciddi arkadaş kitlesine sahip oldum. Benim en büyük zenginliğim yıllarca tanıştığım ve birçoğuyla görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarım olmuştur.