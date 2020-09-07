Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK)organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nda önümüzdeki hafta sonu yapılması planlanan Car&Cars Rallisi ertelendi.

KKTOK’tan yapılan duyuruda Sağlık Bakanlığı'nın alacağı kararlar akabinde takvim çalışmasının tekrardan şekillendirileceği belirtildi.

KKTOK Başkanı Tigin Kişmir tarafından yapılan duyuru şöyle:

Değerli Sporcularımız ve Kamuoyu’na Duyurulumuzdur

Hafta sonu yapacağımız faaliyetlerimizi son günlerde artan vakalar nedeni ile

ileriki bir tarihe ertelediğimizi ve Sağlık Bakanlığı'nın alacağı

kararlar akabinde takvim çalışmamızı tekrardan şekillendireceğimizi değerli sporcularımıza ve kamuoyuna duyururuz.



