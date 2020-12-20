Çamurdan zaferle çıktılar

KyreniaOffroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği “2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası”, Yusuf Hüdan anısına yapılan “BajaCyprusRally-Raid 2020” yarışı ile tamamlandı. Bol çamurlu etaplarda yapılan yarışı ralli kategorisinde Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz, SSV kategorisinde Celal Erülkü-Buğur Kambillili ve Raid kategorisinde Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ekipleri kazandı

Offroad Rally-Raid şampiyonası, geçtiğimiz gün merhum üye Yusuf Hüdan anısına gerçekleştirilen BajaCyrusRally-Raid 2020 yarışı ile tamamlandı.

Lefkoşa’da bulunan Marks World önünde yapılan seremonikstart ile başlayan organizasyona 32 ekip katıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, TheCoffee Hane, Marks World, Erdener Market, Baştaşlar Construction ve Myra Properties’in destekleriyle organize edilen, sportif direktörlüğünü ise Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübüyaptı.

Organizasyon BRT ve Aktepe etaplarının birer kez düz, birer kez de ters geçilmesiyle yapıldı. Format gereği yarışın etapları gizli tutulurken, yarışçılar start anında aldıkları yol notları ile gidecekleri güzergahı öğrendiler ve mücadele ettiler. Geçtiğimiz hafta içi yağan yağmurun da etkisiyle bol bol çamurlu etaplarda fakat süratli etaplarda verilen mücadele sonunda Ralli kategorisine Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi zafere ulaştı. Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci olurken, Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi üçüncü oldu. SSV kategorisinde yarışan ekiplerden Celal Erülkü-Buğur Kambillili ikilisi birinci, Oktay Erülkü-Niyazi Yorgancıoğlu ikilisi ikinci ve Motosikletiyle yarışan katılan Mustafa Çelikden üçüncü oldu. Raid kategorisinde ise Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ikilisi birinci, Mustafa Fırat Gümüş-Kader Hacıabitoğlu ikilisi ikinci ve Yaşar Gençalioğlu-Yüksel Güneş ikilisi üçüncü oldu. Bu yarışta ilk kez Junior Macera kategorisi açıldı. Baba-Oğul ve Baba-Kızlardan oluşan 10 ekip, Yusuf Hüdan anısına yapılan organizasyonda çocuklarına da doğa aşkını ve offroad ruhunu aşılamak için navigasyonla etapları güvenli bir şekilde geçerek finişe ulaştılar.

Yarış sonunda Gönyeli’de bulunan TheCoffeeHane’de yapılan ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Organizasyonda emeği geçenleri ve mücadele edenleri kutlayan Tatar dereceye girenlere kupalarını takdim etti.



