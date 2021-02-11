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Cahit Yetkili’nin arabası geldi

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Cahit Yetkili’nin arabası geldi
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Gökhan KUZU
Ralli etaplarının başarılı pilotu Macila Racing Team (MRT) Cahit Yetkili, yeni sezonda Volkswagen Golf R5 arabası ile yarışacak.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün düzenlediği şampiyonalarda 2020 sezonunda Ford Fiesta R5 arabası ile başarılı dereceler elde eden Cahit Yetkili, yeni arabasına kavuştu.
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün 2021 sezonunda düzenleyeceği şampiyonalarda Volkswagen Golf R5 arabası ile yarışacak olan Cahit Yetkili’nin arabasıMağusa gümrüğünden ülkeye girerken, pandemi yasakları sonrasında yeni sezon için hazırlanacak.

 
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