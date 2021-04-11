Buğur toprak yığınına çıktı

Genç rallici Buğur Kambillili Mitsubishi EVO arabası ile deneme sürüşünde şanssızlık yaşarken, henüz ilk test startında kontrolü kaybedip toprak yığınına çıktı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) yönetim kurulu, 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasına yönelik hazırlıklarını sürdürürken, ralliciler de test sürüşlerine devam ediyorlar.

Sezonun ilk yarışı olan Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint’in 17 Nisan Cumartesi Günü pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleşecek. Ayer Argün Kupasına da puan verecek olan Hamitköy’deki yarış öncesinde yarışçılar test sürüşleri gerçekleştirdiler.

Test sürüşleri gerçekleştiren ralliciler arasında genç rallici Buğur Kambillili de Mitsubishi EVO arabası ile deneme sürüşünde şanssızlık yaşadı.

Buğur Kambillili henüz ilk test startında keskin dönüş sırasında kotrolü kaybedip toprak yığınına çıkarken, arabasını zorladığı anda büyük bir kayaya çarptı. Arabası ile teste devam edemeyen Buğur Kambillili, yarış gününe kadar arabasını hazır hale getirmeye çalışacak.



