Bozalanlar’ın şanssızlığı

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan organizasyonunu 06-07 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi.
Rallinin yeni yüzlerinden olan Çağakan Bozalanlar, yarışın son bölümü olan Aktepe etabında yoldan çıkıp aracını devirdi.
Herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Çağakan Bozalanlar ve co-pilotu Mehmet Demirağ, EVO 8 araçlarının camından dışarıya çıktılar.
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