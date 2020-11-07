Bozalanlar’ın şanssızlığı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, geleneksel olarak düzenlediği 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı olan organizasyonunu 06-07 Kasım tarihlerinde CAR & CARS’ın ana sponsorluğunda Lefkoşa’da gerçekleştirdi.

Rallinin yeni yüzlerinden olan Çağakan Bozalanlar, yarışın son bölümü olan Aktepe etabında yoldan çıkıp aracını devirdi.

Herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan Çağakan Bozalanlar ve co-pilotu Mehmet Demirağ, EVO 8 araçlarının camından dışarıya çıktılar.

