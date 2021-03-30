Bir şampiyon daha etaplara dönüyor

Gökhan KUZU

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası öncesinde birçok rallici etaplara dönme kararı alırken, bunlardan biri de Rauf Denktaş olacak.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2016 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası şampiyonu olan Rauf Denktaş da etaplara dönme kararı aldı. Rauf Denktaş yeni sezonda Hyundai R5 arabası ile etaplarda olacak. Rauf Denktaş’ın kullanacağı Hyundai R5 yüklendiği gemide ülkeye doğru yola çıktı.

İNGİLTERE’DEN, “NORTHERN CYPRUS” PAYLAŞIMI

2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ile ralli etaplarına dönüş yapacak olan Rauf Denktaş’ın kullanacağı Hyundai R5 İngiltere’de gündem oldu.

Avrupa’nın ralli merkezlerinden olan ve 45,000 takipçisi bulunan İngiltere’nin KG Motorsport kurumu, Rauf Denktaş için hazırlanan Hyundai R5 arabanın yüklenerek Kuzey Kıbrıs’a (“Northern Cyprus”) doğru yola çıktığının paylaşımını yaptı.

