banner480
banner69
En Lezzetli Cupcake Tarifi
En Lezzetli Cupcake Tarifi
17 0
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
Yeni Mercedes-Benz S-Serisi görücüye çıktı
27 0
 
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
656 0
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
KITMOK sporcuları pistleri ısıttı
35 0
24 0
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
Birbirinden lezzetli ve tuhaf yemek kombinasyonları
20 0
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
12 0
banner460

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu

banner476

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi

Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu
Şampiyonanın üçüncü ayağında geçen hafta yine İspanya'da yaşadığı kazalardan dolayı yarışı bitiremeyen Bahattin Sofuoğlu, MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleye pole pozisyonundan başladı.
Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, yarışı 2. sırada tamamladı.
Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta yarın 16.15'te piste çıkacak.
Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, aynı pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı tamamlayamadı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.