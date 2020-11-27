Ayer Argün’ün arabası etaplarda olacak

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen 2020 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yarın gerçekleşecek final yarışı ile son bulacak.

Yakın zamanda kaybettiğimiz ralli camiasının efsane isimlerinden Ayer Argün anısına düzenlenecek olan rallide Ayer Argün’ün yarışlarda son kullandığı ralli aracı da start alacak.

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu yetkilisi Canben Özpaşa ile Co-pilotu Küfi Üstün, 00 kapı numarası ile yol kontrol aracı olarak yarış öncesinde start alarak, 1. Ayer Argün Rallisini daha da anlamlı hale getirecekler.

