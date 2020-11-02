Ayer Argün parkurunda yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün organize ettiği Ralli Sprint Şampiyonası’nın final yarışı “Cumhuriyet Sprint Rallisi” 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak.

Hamitköy ve Dikmen bölgelerinde yapılacak olan yarışta kısa süre önce kaybettiğimiz ralli camiasının sevilen ismi, eski rallicilerden Ayer Argün adına özel bir kupa düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü kulübü yetkililerinin, Argün ailesi ile yaptığıgörüşme sonrasında kabul gören özel kupa için yarış parkurunun ismi de “Ayer Argün” olarak belirlendi.



