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Ayer Argün kupası Mulla’nın

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Ayer Argün kupası Mulla’nın
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübünün organize ettiği Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının son yarışı olan Cumhuriyet Sprint Rallisi hafta sonunda yapılmıştı.
15 aracın start aldığı yarışda 13 araç finish görürken Genel Klasmanda Sadık Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi birinci, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi ikinci, Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi üçüncü gelerek yarışı tamamlamışlardı.
İkinci etabın ilk üç ekibine ralli camiasının efsane ismi Ayer Argün adına kupa verildi. Özel kupa verilen etapta Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi birinci, Sadık Bilgimer-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci, Cahit Yetkili-Harun Çakır ikilisi üçüncü oldular
 
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