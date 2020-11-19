banner480
banner69
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
Dağçamur’un, birinci yaş coşkusu
8 0
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
Günsel’e İstanbul’da yoğun ilgi
17 0
 
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
Mutlaka Okumanız Gereken 9 Klasik
19 0
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
Başıboş köpekler araçların altında eziliyor
24 0
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
17 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
25 0
138 0
banner529
banner570

Ayer Argün için yarışacaklar

banner476

Ayer Argün için yarışacaklar
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sezon tamamlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası final yarışı 28 Kasım Cumartesi, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ana Sponsorluğunda Ayer Argün Anı Rallisi olarak gerçekleşecek. 6 özel etabın da Balıkesir Bölgesinde gerçekleşeceği rallide, servis alanı Erülkü Süpermarkette kurulacak.
Kısa süre önce hayatını kaybeden Ayer Argün anısına düzenlenecek olan 1. Ayer Argün Anı Rallisinin sembolik startı ve podyum seremonisi Asmaaltı Tezgah Cafe’de gerçekleşecek.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.