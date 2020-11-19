Ayer Argün için yarışacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasında sezon tamamlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası final yarışı 28 Kasım Cumartesi, Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ana Sponsorluğunda Ayer Argün Anı Rallisi olarak gerçekleşecek. 6 özel etabın da Balıkesir Bölgesinde gerçekleşeceği rallide, servis alanı Erülkü Süpermarkette kurulacak.

Kısa süre önce hayatını kaybeden Ayer Argün anısına düzenlenecek olan 1. Ayer Argün Anı Rallisinin sembolik startı ve podyum seremonisi Asmaaltı Tezgah Cafe’de gerçekleşecek.

