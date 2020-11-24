Argün: Babamın ismine ralli düzenlenmesinden gururlandım

Ayer Argün Rallisi öncesinde, merhum Ayer Argün’ün oğlu İbrahim Argün babasının adına düzenlenecek ralli ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Babamın ismine ralli düzenlenmesi beni çok gururlandırdı. Ayer Argün Anı Rallisinin geleneksel hale gelmesi için çalışacağız.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILARKuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonasının final yarışı 28 Kasım Cumartesi günü 10:00 – 15:00 saatleri arasında Çağkan Yapı İskele Sistemleri Ana Sponsorluğunda Ayer Argün Anı Rallisi olarak gerçekleşecek.6 özel etabın da Balikesir Bölgesinde gerçekleşeceği 1. Ayer Argün Rallisi öncesinde yarışta yarışacak olan, merhum Ayer Argün’ün oğlu İbrahim Argün babasının adına düzenlenecek ralli ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.İbrahim Argün’ün değerlendirmeleri şöyle:“Babamın ismine ralli düzenlenmesi beni çok gururlandırdı. Böylesi bir vefayı babama gösteren Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumuna çok teşekkür ederim.Bundan sonraki yıllarda da babamın adına yarışların düzenlenmesini ve Ayer Argün Anı Rallisinin geleneksel hale gelmesini sağlayacağız.”