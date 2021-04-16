Arabaların teknik kontrolleri tamam

Necati KÜLAHLILAR
2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının 1. yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint öncesinde arabaları teknik kontrolden geçtiler.
Yarış öncesi tüm yarış arabalarının kontrolleri, Özeş Motors tarafından gerçekleştirildi.Teknik kontrolleri baş teknik kontrolcü Mehmet Gülok ile ekibindeyer alan Berk Yıldırım, Olkan Minare, Ayhan Arabacı ve Enes Sülük yaptılar.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.