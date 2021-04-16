Arabaların teknik kontrolleri tamam

Necati KÜLAHLILAR

2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonasının 1. yarışı Karaoğlan Oto Servis Hamitköy Ralli Sprint öncesinde arabaları teknik kontrolden geçtiler.

Yarış öncesi tüm yarış arabalarının kontrolleri, Özeş Motors tarafından gerçekleştirildi.Teknik kontrolleri baş teknik kontrolcü Mehmet Gülok ile ekibindeyer alan Berk Yıldırım, Olkan Minare, Ayhan Arabacı ve Enes Sülük yaptılar.



