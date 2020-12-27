Antrenmanlarda hız kesmiyorlar

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, yaşanan Pandemi süreci sonrasında 2020 sezonu yarışlarını ertelemişti. Yarış yapamayan sporcular ise antrenmansız kalmamak adına hafta sonları bir araya gelerek antrenmanlarını sürdürüyorlar

Öney ÇAĞAKAN

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), yaşanan Pandemi süreci sonrasında 2020 sezonu yarışlarını ertelemişti.

Yarış yapamayan sporcular ise antrenmansız kalmamak adına hafta sonları bir araya gelerek antrenmanlarını sürdürüyorlar. Sporculardan Serdar Nerkiz,Yakup Çavuşgil, Ali Moda ve Mesut Akbayır,CemsaKarting Pistinde antrenman yaparak,gelecek sezona kadar forumlarını korumayı amaçlıyorlar. Sporcular, motorlarına her türlü bakımıda yaparak motorlarını da yarışlara hazır tutarlarken, sağlıklıortamın sağlanıp, yeni yılda yarışların başlamasını umut ediyorlar.

Bu arada Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu yönetiminin, 2021 yılı yarış takvimini yakın bir zaman açıklaması da bekleniyor.

