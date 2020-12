Aliusta:Ne varsa eskilerde var

KTKOD başkanı Burçin Aliusta, 2020 yılını değerlendiren ve 2021 sezonu çalışmalarına yönelik bir açıklama yaparken, “Kıbrıs Türk Klasiğinin sesi olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, ne varsa eskilerde var.” ifadelerini kullandı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) yönetim kurulu adına başkan Burçin Aliusta, 2020 yılını değerlendiren ve 2021 sezonu çalışmalarına yönelik bir açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Klasiğinin sesi olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki, “Ne varsa eskilerde var.” diyen Burçin Aliusta’nın açıklaması şöyle:

“Değerli klasik sever dostlarım. Kısa bir zaman sonra çok zor geçen bir yılı geride bırakacağız. 2020 yılının ilk çeyreğinde patlak veren ve tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) insanlık ve Dünya tarihinde önemli bir iz bıraktı. Canı gönülden temmenim 2021 yılında bu kara bulutların dağılması ve hayatın tekrar normal hayat şartlarına geri dönmesi olacaktır.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak 2020 yılını değerlendirecek olursak Haziran / Ağustos ayları arasında gerçekleştirdiğimiz 4 faaliyetimizle sezonumuzu tamamlamak durumunda kaldık.

Dernek olarak 2020 Klasik Otomobil sezonumuzun 11 faaliyetten oluşan organizasyon programımızı salgın nedeniyle tam olarak gerçekleştiremedik. Bu koşullar altında yapabildiğimiz organizasyonlarımıza katılım rakamları beklentilerimizin üzerinde oldu. Bu ortamda rekor sayılara ulaşan ilgi ve katılım sayıları bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.

Böylece 349 katılımcı klasik sever ve dernek üyemize ev sahipliği yaparak 2020 yılını tamamlamış olduk. Bu vesile ile her koşulda bizlerin yanında olan katkı ve destek sağlayan tüm sponsorlarımıza, kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkür ediyorum.Ve tabii ki bizlere her zaman sahip çıkan değerli klasik severler dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Her durumda katılımlarıyla yanımızda olarak bizlere destek veren, güvenen, inanan değerli dostlarım iyiki varsınız. Sizler bizlerin yanında olduktan sonra bizler tüm gücümüzle sizlere hizmet edip daha kaliteli sosyal ortamlar yaratmaya devam edeceğiz.

2021 sezonumuzun çalışmalarına kısa bir süre sonra başlayacağız. Son gelişmeler takip edilerek sizlerin sağlığı açısından en iyi değerlendirmeleri yapıp en kısa zamanda klasiklerimizi yollara çıkararak yolları ve mekanları renklendirmeye devam edeceğiz.

Her türlü platformda Kıbrıs Türk Klasiğinin sesi olmaya devam edeceğiz. Dernek olarak kuruluşumuzdan itibaren her zaman daha iyisini yapmayı prensip edinmiş ve cesur kararlar almaktan da hiçbir zaman geri kalmadık. Yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte aynı yol haritamıza sadık kalarak 2021 Klasik Otomobil Sezonumuzda da yapılmayanı yapmaya, örnek olacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Herkesin güzel zamanlar geçirebileceği,güzel dostlukların ve arkadaşlıkların oluşmasına,herkesin hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşıp mutlu olabileceği, tatlı bir rekabet ortamında yarışabilerek hünerlerini gösterebileceği , unutulmaz anların biriktirebileceği sosyal ortamlar yaratmak, yeni hikayeler,öyküler yazmak için en ince detaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Derneğim ve yönetim kurulum adına yeni yılın klasik sever dostlarıma sağlık mutluluk getirmesini, herkesin hayalindeki klasik araca sahip olacağı, resterasyonda olan araçların da en iyi şekilde yenileme süreçleri tamamlanarak tutku ve sevgiyle yollara çıkarak aramıza katılacağı güzel renkli bir yıl dilerim. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle herşey gönlünüzce olsun.Unutulmamalıdır ki, “Ne varsa eskilerde var.”