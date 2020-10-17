Al-Attiyah zafere sürüyor

Soydan SAKALLI

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) takviminden çıkarılarak Orta Doğu Ralli Şampiyonası (MERC) ile Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan veren Uluslararası Kıbrıs Rallisi devam ediyor.

OrtaDoğuRalliŞampiyonası’nınönemli isimlerinden Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamdayedinci Kıbrıs Rallisi zaferini kovalarken, son güne lider girdi.

MatthieuBaumel’unco pilotluğunu yaptığıAl-Attiyah, kariyerinin 16. Orta DoğuRalliŞampiyonluğuünvanınıistiyor.

Son gün öncesinde Kıbrıs Rallisinde ilk 3 şöyle:

Nasser Al-Attiyah VW Polo

SavvasSavva Mitsubishi LancerEvo IX +12:29.3

PanayiotisYiangou Hyundai i20 +12:37.3

