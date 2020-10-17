banner480
banner69
Cimnastikte Kasım hedefi
Cimnastikte Kasım hedefi
9 0
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
Yeni Acura MDX görücüye çıktı
19 0
 
Yarın sandık başındayız
Yarın sandık başındayız
25 0
Doğan’dan farklı hazırlık
Doğan’dan farklı hazırlık
124 0
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
Antep fıstığında yeni rekor beklentisi
5 0
Fazla söze gerek yok
Fazla söze gerek yok
62 0
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
Ses kirliliği, vatandaşları perişan ediyor
49 0
banner529

Al-Attiyah zafere sürüyor

banner476

Al-Attiyah zafere sürüyor
Soydan SAKALLI
Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) takviminden çıkarılarak Orta Doğu Ralli Şampiyonası (MERC) ile Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan veren Uluslararası Kıbrıs Rallisi devam ediyor.
OrtaDoğuRalliŞampiyonası’nınönemli isimlerinden Nasser Al-Attiyah, Volkswagen Polo R5 ile Kıbrıs’ta art arda ikinci, toplamdayedinci Kıbrıs Rallisi zaferini kovalarken, son güne lider girdi.
MatthieuBaumel’unco pilotluğunu yaptığıAl-Attiyah, kariyerinin 16. Orta DoğuRalliŞampiyonluğuünvanınıistiyor.
Son gün öncesinde Kıbrıs Rallisinde ilk 3 şöyle:
Nasser Al-Attiyah VW Polo
SavvasSavva Mitsubishi LancerEvo IX +12:29.3
PanayiotisYiangou Hyundai i20 +12:37.3
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.