banner583
Bu hayvancıkların günahı ne?
Bu hayvancıkların günahı ne?
51 0
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
17 0
 
Su kuyuları dibe vuruyor
Su kuyuları dibe vuruyor
56 0
Real Madrid, yarı finalde
Real Madrid, yarı finalde
21 0
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
Beton mikseriyle yarışır gibi yokuş aşağı inilir mi?
152 0
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
Gazioğlu: Şampiyon tenisçimiz desteklenmeli
28 0
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
Lille ve Inter haftayı kayıpsız geçti
13 0
banner529
banner570

Akkuş’tan yarışçılara destek

banner476

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından 17 Nisan'da düzenlenecek olan, 2021 KKTC Ralli Şampiyonası’nın, ilk yarışı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, aldığı davet üzerine Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Alayköy'de gercekleştirilen antremanları büyük bir ilgiyle izledi.

Akkuş’tan yarışçılara destek
banner630
 
Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş tozu toprağa katan yarışçıları izlerken onları fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Klasik Mersedes tutkunu olan Akkuş; Şampiyonada yer alacak yarışçı Mustafa Bulutoğlu'nun aracıyla  heycan verici bir sürüşe bizzat katılarak, bu tür etkinliklerin Ralli Sporumuza ve sporcularınıza kattıklarına da vurgu yaptı ve tüm yarışçılara başarılar diledi.
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.