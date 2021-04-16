Akkuş’tan yarışçılara destek

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından 17 Nisan'da düzenlenecek olan, 2021 KKTC Ralli Şampiyonası’nın, ilk yarışı için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, aldığı davet üzerine Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Alayköy'de gercekleştirilen antremanları büyük bir ilgiyle izledi.



Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş tozu toprağa katan yarışçıları izlerken onları fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Klasik Mersedes tutkunu olan Akkuş; Şampiyonada yer alacak yarışçı Mustafa Bulutoğlu'nun aracıyla heycan verici bir sürüşe bizzat katılarak, bu tür etkinliklerin Ralli Sporumuza ve sporcularınıza kattıklarına da vurgu yaptı ve tüm yarışçılara başarılar diledi.