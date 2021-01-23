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Akdeniz bölgesinde offroad yapacaklar

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Akdeniz bölgesinde offroad yapacaklar
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Doğacı Offroad Derneği yönetim kurulu, 2021 yılı etkinliklerini Şubat ayı içerisindeki organizasyonlarla sürdürecek.
4 Ocak’ta gerçekleştirilen 2021 yılının ilk etkinliği sonrasında Doğacı Offroad Derneği, yılın ikinci etkinliğini 7 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirecek.Doğacı Offroad Derneği yönetiminin Akdeniz bölgesinde düzenleyeceği etkinliğinhazırlıklarına başladı.
 
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