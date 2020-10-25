Afrodisia heyecanı tamamlandı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği 2020 Offroad Ralli-Raid Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan, Soydan Grup Afrodisia Cyprus Offroad Rally-Raid 2020 yarışı tamamlandı. 21 ekibin, Ralli ve Raid kategorilerinde mücadele ettiği yarışta, Rallide Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi, RaiddeHüseyin Dinçler-Yakup Yücel ikilisi zirvede yer aldılar. Takımlarda ise Hüdan Racing Team ve Akkılıç Garaj birinci oldular

2020 Offroad Ralli-Raid şampiyonasının ikinci yarışı olarak yapılan “Soydan Grup AfrodisiaCyprusOffroadRally-Raid 2020” 2 gün boyunca yaklaşık 200 kilometrelik etapların ardından tamamlandı. Start ve Finiş seremonisinin Soydan Petrol önünde yapılan organizasyon; Yayla, Akdeniz ve Sadrazamköy bölgelerinde hazırlanan etaplarda yapıldı. İlk gün ekipler Yayla-Akdeniz arasında 47 kilometrelik Pudra Etabı’nı, ardından da Sadrazamköy’de 38 kilometrelik Gece Kuşu Etabı’nı geçip ilk günü Lapta Gençlik Kampı’nda noktaladılar.

8 Ralli ve 13 Raid kategorisinden olmak üzere toplam 21 ekibin start aldığı organizasyonun ikinci gününde ekipler Akdeniz ormanı içerisinde 2 kapalı etabı hem düz, hem de ters olmak üzere yaklaşık 100 kilometre daha mücadele ettiler.

Zorlu doğa şartlarında bir çok ekibin çeşitli problemler yaşadığı yarış sonunda ilk gününde lideri olan, Hüdan Racing Team’den Musa Ersoy-RamadanKıral ikilisi ralli kategorisinin kazananı olmayı başardı. Baştaşlar Racing Team’den Argun Çağıl-Ahmet Buzlukcuoğlu ikilisi ikinci olurken, Adil Aroğlu-Aral Tahir Aziz ikilisi üçüncü oldu.

Raid kategorisinde Hüdan Racing Team’den Hüseyin Uğur Dinçler-Yakup Yücel ikilisi ilk gün olduğu gibi ikinci günü de ilk sırada bitirerek yarışı kazanmayı başarırken, ilk günün ikincisi Mustafa Fırat Gümüş-Naim Ersoy ikilisi ikinci günü de ikinci sırada bitirmek üzereyken araçlarında oluşan mekanik arızayla finişe ulaşamadılar. Böylece Raid kategorisinde ikinci Akkılıç Garaj ekibi Mehmet Akkılıç-Rıdvan Bayraktaroğlu ikilisi oldu. Üçüncü olan ekip ise Doğacı OffroadTeam’den Devrim Dedeoğlu-Yücel Güneş ikilisi oldu.

Bünyesinde “Soydan BimsTrading”, “Soydan Rent a Car”, “Soydan Petrol” ve Soydan Technic” bulunan Soydan Şirketler Grubu ana sponsorluğunda yapılan yarışın Ralli takımlar birincisi Hüdan Racing Team olurken, ikinci Baştaşlar Racing Team oldu. Raid takımlarda ise birinci Akkılıç Garaj olurken ikinci Doğacı Offroad Team ve üçüncü Hüdan Racing Team oldu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve Güven Sigorta’nın da destekleriyle organize edilen yarışın ödül töreni Girne’deki Soydan Petrol önünde yapıldı. Sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün yaptığı organizasyonda dereceye girenlere ödüllerini Soydan Grup direktörleri Nejat Soydan, İsmail Soydan ve Sinem Ergün, Soydan Grup Muhasebe Müdürü Seda Yapıcı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve KyreniaOffraod Derneği Başkanı Zühtü Cumalıgilverdi.



