Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, Büyük Kütüphanesi 19 Şubat'ta açılacak

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulumu süren Büyük Kütüphane, 19 Şubat 2021’de bölge halkının hizmetine açılacak

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Eylül ayında eğitime başlayan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde kurulumu süren Büyük Kütüphane, 19 Şubat 2021’de bölge halkının hizmetine açılacak. Kampüste eğitim gören öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlayacak olan Büyük Kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet sunacak. Büyük Kütüphane, 300 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkanı sağlayacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’de 200 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına konforlu bir kullanım sunacak.

300 Bin Basılı Kitap ve 650 Milyon Adet Dijital Kaynakla Devasa Bir Bilgi Ağı, Kullanıcıların Hizmetinde Olacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, KKTC’nin en büyük kütüphanesi Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Aralık ayı içerisinde açılışı yapılan Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane ile birlikte dijital bağlantı imkanı sunarak devasa bir bilgi ağına erişim sağlayacak. Böylece 300 bin kitap ve farklı türde yazılı-basılı kaynak barındıracak olan Büyük Kütüphane, 650 milyon dijital kaynağı da bölge halkının kullanımına açmış olacak.

Çağın koşullarına uygun son elektronik teknoloji ile donatılarak kitapseverlere ve araştırmacılara kaynakları ile geniş bir seçenek sunacak olan Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, farklı alanlarda milyonlarca akademik dergi, rapor, makale, gazete ve belgeye erişim sağlayacak.

Gülten Sala Lay: “Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak.”

Araştırma ve yayın faaliyetlerinin artmasında, zengin kütüphane imkanlarının önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin öğrencilerin ve bölge halkının hayatını zenginleştirecek bir bilgi hazinesi sunacağını söyledi.

Gülten Sala Lay, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane ve Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin de sağlayacağı destek ve işbirliği ile Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’nin öğrenci ve kullanıcılarına sunacağı hizmetlerin çok daha güçlü bir etki yaratacağını vurguladı. Sala Lay, “300 bin basılı kitap ve 650 milyon dijital kaynağın yanı sıra zeka geliştirici materyaller ile birçok öğretici ve eğlendirici malzemeleri barındıracak Yakın Doğu Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane, kentin kültürüne ve geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatına büyük katkı sağlayacak” dedi.