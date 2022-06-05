Yakın Doğu Kolejleri Burs Sıralama sonuçları açıklandı

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’nda 18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı

Yakın Doğu Koleji’nin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 4 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 27 Matematik, 10 Fen ve Teknoloji, 9 Sosyal Bilgiler; ikinci oturumunda ise 27 Türkçe, 27 İngilizce sorusunu yanıtladı.

18’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 121 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 18 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca her yıl 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 19 öğrenci tam eğitim bursu, 21 öğrenci yarım eğitim bursu ve 63 öğrenci de çeyrek eğitim burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 633 öğrenciden 121’i burs almaya hak kazanmış oldu.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 17 Haziran 2022 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 24 Haziran 2022 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

Asım İdris: “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz.”

Yakın Doğu Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, burs hakkı ve eğitim hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz” dedi. 2022-2023 eğitim döneminde de 29 yıldır olduğu gibi öğrencilerini dünya vatandaşı olma vizyonuyla yetiştireceklerini vurgulayan Asım İdris, Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde verilen eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu. Yakın Doğu Koleji’nn eğitim kalitesini Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde bulunan kampüsleriyle bütün KKTC’ye yaydıklarını vurgulayan İdris, “YKS ve uluslararası IGCSE sınavlarında önemli başarılara imza atan öğrencilerimizi, dünya ile rekabete hazır bireyler olarak mezun ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan İdris, “Yakın Doğu Kolejlerinde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı. Asım İdris, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar, kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri alanlar da açtıklarını vurguladı.

Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Hasan Minalay Melina Sabah Mert Ergüven Sait Merih Sayıner Beren Gazioğlu Arda Erden Erten Kasımoğlu İsmail Eren Midem Mustafa Kemal Ata Aydın Tuncel Gülsevener Esen Uzun Akman Tüzünkan Efe Ötüken Han Özder Mustafa Daştan Salahi Emral Tuğra Nasiboğlu Uras Çeribaşı

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Derviş Sütçüoğlu Ali Kemal Erkut Baran Bulancak Dinçer Marangoz Ela Safiye Dağdelen Ela Ziyaettin Hasan Özgen Hatice Sanverdi Metehan Güneş Meyra Su Kuriş Özgür Kazali Zeynep Dereboylu Gülten Erbildim Kaan Demirkan Ada Lidya Direkli Gece Şahin Hasan Dinçer Ilgaz Gündoğdu Kayra Şakir Akçam

Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Ecem Timer Emir Mehmet Kaygısız Derin Osmanzade Doğan Değer Doruk Sarıgül Gülenay Çağlar Hasan Zekican Huriye Şık İlhan Sergey Laden Nizam Özüm Fahrioğlu Serin Bayar Sultan Civisilli Yaprak Ülker Bertuğ Öz Görkem Topal Asrin Özer Ataberk Tekimen Ela Su Atıl Fatih Potak Hugo Bora Sanlı

Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler: