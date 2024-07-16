Vedat Kaner Vakfı yükseköğrenim destek bursu başvuruları başlıyor

2024-2025 akademik yılı boyunca her ay verilecek burslar, KKTC vatandaşı öğrenciler ile ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak

Vedat Kaner Vakfı, yükseköğrenim destek bursu başvurularının yarın başlayıp 9 Ağustos Cuma güne kadar devam edeceğini duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 akademik yılı boyunca her ay verilecek burslar, KKTC vatandaşı öğrenciler ile ortaöğrenimini KKTC okullarında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak.

Vedat Kaner Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaner, bu yıl üçüncü kez verilecek olan Vedat Kaner Yükseköğrenim Destek Bursu başvurularının 17 Temmuz tarihinde başlayacağını belirtti.

Kaner, toplumsal fayda amacıyla organize olan bir vizyon ile çalışmalarını sürdüren vakfın, yüksek öğrenim bursunu geçtiğimiz dönemlerde, üniversitelerin Hemşirelik, Özel Eğitim Öğretmenliği, Elektrik Teknolojisi, Beden Eğitimi Öğretmenliği, Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği gibi farklı bölümlerde öğrenimlerine devam eden gençlere verildiğini ve başvurular için herhangi bir bölüm kısıtlaması olmadığını kaydetti.

Başvurular, vakfın web sayfası olan https://vedatkanervakfi.org/ üzerinden yapılabilecek.

