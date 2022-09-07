Öğretmen ve veliler şok yaşadı

Lefkoşa Alayköy’de bulunan GAÜ American Future College’in kapanacağı gündeme geldi. GAÜ CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ise yapının Girne’ye taşınacağını söyledi





Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren GAÜ American Future College’in öğretmen, veli ve çalışanları dün bir anda ‘okul kapanıyor’ şoku yaşadı.

Lefkoşa Alayköy’de bulunan GAÜ American Future College’in kapanacağı gündeme geldi, okul CEO’su ise, yapının Girne’ye taşınacağını söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde, Lefkoşa Alayköy’de ana sınıf, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim faaliyetlerini sürdüren GAÜ American Future College, Girne’deki eğitim kurumu ile birleştirileceği açıklandı.

Bazı okul çalışanı ve aileler bu duruma tepki göstererek, konuyu Eğitim Bakanlığı’na taşıyacağını ifade etti.

GAÜ CEO’su Doç. Dr. Hüda Hüdaverdi ise “Okulu kapatmıyoruz, taşıyoruz” dedi.

Okulun, ‘yeni eğitim yılında çok düşük öğrenci kaydı alması’ gerekçesiyle, Alayköy’deki akademisini Girne’ye taşıyacağı iddialarını da yanıtlayan Hüdaverdi, “tabii ki bu da önemli bir faktör…” yorumunda bulundu.

Alayköy’deki yapıyı Girne’ye taşıma kararı aldıklarını dile getiren Hüdaverdi, “Mevcut mekanı yeni projelerle kullanacağız. Kimseyi işten çıkarmıyoruz.” dedi.

Bazı çalışanların rahatsızlığını da değerlendiren Hüdaverdi, yaşananlara şöyle değindi:

“Sabah toplantı yaptık, çocukların ve çalışanların taşımacılığını da ücretsiz üstelenerek yeni gelişim programlarında binayı kullanacağımız için mevcut yapıyı Girne’ye taşınıyoruz. Okullar arası olan fiyat farkını da talep etmiyoruz, Girne’ye transfer yapıyoruz. Mevcut mekanı yeni projelerle kullanacağız. Okulu kapatmıyoruz, taşıyoruz. Eğer Girne’ye gitmeyi kabul etmeyen veli olursa geri ödeme iade etmeye hazırız. Ben kimseyi işsiz bırakmadım, sadece okulu taşıdık.

Okulların açılmasına birkaç gün kala yaşanan olay, hem bazı velileri hem de çalışanları rahatsız ederken, konunun Eğitim Bakanlığı’na taşındığı da kaydedildi. Eğitim Bakanlığı’ndan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

