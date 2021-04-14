Milli Eğitim Bakanlığı 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi yeniden düzenlendi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini açıkladı.Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 2020 - 2021 Akademik Çalışma Takvimi’nin yeniden düzenlendiğini ve bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.“Sendikayla istişare ederek karar verdik”Bakan, yeniden düzenlenen Akademik Çalışma Takvimi ile ilgili şu bilgileri verdi:“Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların 2020-2021 Akademik Çalışma Takvimi’nde Covid 19 Pandemi koşullarına bağlı olarak ilgili sendika olan KTOEÖS ile her zaman olduğu gibi istişarede bulunarak yeni düzenlemeler yapmıştır. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı Ortaokullar, Liseler, Kolejler ve Özel Okullarda uygulanacak 2020 - 2021 takvimi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı resmi web sayfasından yayınlanmıştır.”