Levent College öğrencileri uluslararası sınavlarda Kuzey ve Güney’de Kıbrıs birincisi oldu

Levent College öğrencilerinden Rana Sabri katıldığı Edexcel Pearson GCSE Psychology sınavında, Çizge Uluhan ise katıldığı Edexcel Pearson IGCSE Art and Design: Fine Art sınavında Kuzey ve Güney Kıbrıs genelinde en yüksek notu alarak birinci oldular.

Tüm dünyada öğrencilerin katıldığı bu sınavlarda öğrencilerin gösterdiği büyük başarı ülkemiz ve Levent College adına gurur ve mutluluk verdi.

