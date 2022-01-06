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KTOEÖS yarından itibaren online eğitime geçeceğini duyurdu

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KTOEÖS yarından itibaren online eğitime geçeceğini duyurdu
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Yönetim Kurulu, yarından 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar verdiğini açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı bu akşam yazılı açıklamayla kararı duyurdu.

Üyelerine ve halka hitaben açıklama yapan Elmalı, okullarda son bir hafta içerisinde pozitif ve temaslı vaka sayısında büyük bir artış görüldüğüne işaret ederek bazı okullarda yüz yüze eğitimin sürdürülemez bir boyuta ulaştığını kaydetti.

Elmalı, akademik takvime göre 13 Ocak Perşembe günü başlayacak dönem sonu sınavlarının sağlıklı ve yüz yüze bir şekilde yapılabilmesi için, yarından (7 Ocak Cuma) itibaren eğitimin online devam etmesi taleplerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yetkililerine iletmiş olmalarına rağmen, kendilerine herhangi bir cevap verilmediğini bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Elmalı, bu nedenle sendika yönetim kurulunun 7 Ocak Cuma gününden 13 Ocak Perşembe gününe kadar eğitimin online devam etmesine karar verdiğini duyurdu.

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