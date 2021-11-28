banner583
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
Miniklerimiz, İstanbul'da beşinci oldu
2 0
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
Girne’de XMAS Pazarı kuruluyor
25 0
 
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
69 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
41 0
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
17 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
23 0
Tilkiler yine mesaiye başladı
Tilkiler yine mesaiye başladı
76 0
banner661
banner726

İrsen Küçük Ortaokulu'nda seyreltilmiş eğitime geçiliyor

banner476

banner714
İrsen Küçük Ortaokulu'nda seyreltilmiş eğitime geçiliyor
banner721
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda yürütülen Covid - 19 genel taramasında gözlemlenen pozitif vaka sayıları karşısında, bu okulumuzda seyreltilmiş eğitime geçileceğini açıkladı.
Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, 29 Kasım 2021’de seyreltilmiş eğitim uygulamasının başlayacağını ve hafta sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.
Bakan Amcaoğlu, “Bu süre sonunda vaka sayısının seyrine bağlı olarak yeniden değerlendirme yapılacak ve normal eğitime geçilecektir” dedi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.