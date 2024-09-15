İlk ve orta dereceli okullar 23 Eylül’de açılacak

Öğretmen atamalarının tamamlanmadığı gerekçesiyle ilk ve orta dereceli okullar 23 Eylül Pazartesi açılacak.

Resmi Gazete'nde dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, öğretmen atamalarının henüz tamamlanmamış olması ve halen devam etmesi nedeniyle, İlköğretim Dairesi Müdürüğü, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ne bağlı tüm devlet okullarında akademik çalışma takviminde belirtilen 2024-25 öğretim yılı 23 Eylül Pazartesi başlayacak.

Okullarda yeni ders yılının 16 Eylül Pazartesi başlaması bekleniyordu. Bakanlığa bağlı bazı özel okullar ise geçen hafta ders başı yapmıştı.

