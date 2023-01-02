"Güzelyurt Meslek Lisesi elektrik bölümü binası eğitim için uygun değil"

KTOEÖS: “Güzelyurt Meslek Lisesi’ne ait elektrik bölümü binası eğitim için uygun ve güvenli değildir”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Güzelyurt Meslek Lisesi’ne ait elektrik bölümü binasının eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılması için uygun ve güvenli olmadığını savundu.

Sendika’dan yapılan açıklamada, geçen gün okul binasından bir parça koptuğu belirtilerek, bu parçanın herhangi bir öğrenci veya öğretmenin üzerine düşmemesinin büyük bir şans olduğu ifade edildi.

“Peki bundan sonra binada olabilecek bir yıkılmanın herhangi bir faciaya neden olmayacağından emin olabilir miyiz?” diye sorulan açıklamada, bir çok okulun kötü fiziki durumundan endişeli oldukları, Eğitim Bakanlığı yetkililerinin attığı bazı adımların yeterli olmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, “Tüm okullarımızın güvenli ve standart bir hale getirilmesi konusunda ciddi bir altyapı çalışması yapılması kaçınılmazdır. Aksi takdirde oluşacak kötü bir durumun birinci sorumlusu eğitimi yönetenler olacaktır” denildi.

