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Girne'de bir yeni okul daha eğitimin hizmetinde

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Karakum bölgesindeki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının ve yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi

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Girne'de bir yeni okul daha eğitimin hizmetinde

Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda, 2021-2022 eğitim öğretim yılına başlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Karakum bölgesindeki Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nu ziyaret ederek, ortaöğretimde yeni eğitim öğretim yılının ve yapımı tamamlanan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde ayrıca,  Osman Nejat Konuk’un yeğeni ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner, Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğlu, Nejat Konuk’un ailesinden Olgun ve Okul Müdür Vekili Azize Yeşilpınar konuşma yaparak, yeni eğitim öğretim yılını kutladı, öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Amcaoğlu’nun Belediye Başkanı Güngördü ve Merkez Bankası Müdürü Günay’a katkılarından dolayı plaket vermesinin ardından, okul açılış kurdelesi kesildi ve yeni yapılan bina gezildi.

Tören, okul bahçesinde toprak alana fidan dikimiyle sona erdi.

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