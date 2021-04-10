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Eğitim yılı üçe ayrılarak değerlendirilecek

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Eğitim yılı üçe ayrılarak değerlendirilecek
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Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Orta Öğretim Kurumlarında Sınıf Geçme Tüzüğü’nün onaylandığını ve eğitim yılının üç döneme ayrılarak değerlendirileceğini kaydetti.

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin tüzük gereği üç döneme ayrıldığını dile getiren Saner, birinci değerlendirme döneminde Ekim- Aralık aylarını kapsayan yüz yüze öğretim faaliyetlerini içereceğini, ikinci değerlendirmenin ise uzaktan eğitimde yaşanan olumsuzluklardan etkilenen öğrencileri gözeten değerlendirme süreci olarak tüzükte yer alacağını, üçüncü değerlendirme süreci ise Nisan ve Haziran döneminde özellikle tablet ihtiyaçlarının orta öğrenimde tamamlanmasıyla birlikte bu süreçteki değerlendirmeler sağlayacağını kaydetti.
Saner, devlet ve özel okullarda tüm okul öncesi ve ilk ve ortaöğretimin 12. Sınıflar hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin de dahil olmak üzere eğitimlerine bir sonraki karara kadar çevirimiçi (online) devam edileceği kararının üretildiğini kaydetti.

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