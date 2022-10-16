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“Eğitim düşmanlığı yapan zihniyetleri protesto edeceğiz”

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KTOEÖS yarın tüm okullarda grev, Cumhuriyet Meclisi önünde de eylem yapacak

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“Eğitim düşmanlığı yapan zihniyetleri protesto edeceğiz”
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) "Mili Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere karşı tavrını protesto etme" gerekçesiyle yarın tüm okullarda grev, Cumhuriyet Meclisi önünde de eylem yapacağını duyurdu.
KTOEÖS, tüm okullarda 10.00-13.05 saatleri arasında greve gidecek, Lefkoşa ve çevre okullarındaki öğretmenlerle saat 10.30'da sendikada buluşup, meclise yürüyecek.
KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, konuyla ilgili açıklamasında, "eğitim düşmanlığı yapan zihniyetleri protesto etmek için grev ve eylemde olacaklarını" söyledi.
Elmalı, Nazım Çavuşoğlu’na “öğretmenlere saldırmak, hakaret etmek, öğretmenlik mesleğini değersizleştirmek, öğretmenlerin haklarını budamak” eleştirisinde bulundu.
Eğitim Bakanını ve onun bu tutumuna sessiz kalan Bakanlar Kurulu’nu protesto etmek için yarın tüm okullarda 10.00-13.05 saatleri arasında grevde olacaklarını belirten Elmalı, Lefkoşa ve Lefkoşa çevre okullarındaki öğretmenlerle saat 10.30'da sendikada buluşup meclis önüne yürüyeceklerini de kaydetti.
 
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