Dr. Suat Günsel Girne Koleji, ilk mezunlarını geleceğe uğurladı

Yakın Doğu Oluşumu’nun köklü eğitim geleneğini Girne’ye taşıdığı ve 2021’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere devlet protokolünü bir araya getiren görkemli bir törenle açılan Dr. Suat Günsel Girne Koleji, ilk mezunlarını verdi. Okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı sanat eserleri ve akademik başarıları da sergilendi.

Törenin ilk bölümü, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı sanat eserlerinin sergilendiği geniş kapsamlı bir sergi ile başladı. Veliler ve ziyaretçiler, öğrencilerin yaratıcılığını ve öğrenme sürecindeki başarısını gözlemleme fırsatı buldu.

Serginin ardından düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler kolej yaşamları boyunca edindikleri bilgi ve deneyimlerin gururunu yaşadı. Tören, okul müdürü Sermin Mayın’ın konuşması ile başladı. Öğrencilerin elde ettikleri başarıları ve gösterdikleri özveriyi övgüyle dile getirirken Mayın, velilere de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Dr. Suat Günsel Girne Koleji mezunları da yaptıkları konuşmalar sırasında okullarının onları geleceklerine emin adımlarla yürümek üzere hazırladığı için teşekkür etti.

Törene, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Oluşum Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt da katıldı.

Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap:“Yabancı dillere hakim, akademik, sosyal, sportif ve kültürel açılardan donanımlı, çok yönlü nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, mezunlara gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin eğitim hayatına 2021’de başladığını hatırlatan Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, “Yakın Doğu Koleji ile bu yıl ortaöğretimde 30’uncu yaşımızı kutladık. Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde de öğrencilerimizi sahip olduğumuz 30 yıllık tecrübe ile geleceğe hazırlıyoruz” ifadesini kullandı.

“Köklü kurum kültürümüz, bilime olan inancımız, Yakın Doğu Üniversitemiz ve Girne Üniversitemizden aldığımız destekle, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, nitelikli bir eğitim öğretim ortamı sunuyoruz” diyen Doç. Dr. Günsel Haskasap, “Yabancı dillere hakim, akademik, sosyal, sportif ve kültürel açılardan donanımlı,çok yönlü nesiller yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

